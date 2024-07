Boye presentarà una querella contra el jutge Aguirre pels àudios contra l'amnistia

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciat aquest dilluns que presentarà una querella contra el jutge Joaquín Aguirre, qui instrueix la causa sobre la presumpta trama russa del procés independentista després de sortir a la llum uns àudios en els quals presumptament es posiciona en contra de la llei d'amnistia.

En una entrevista a Rac 1 recollida aquest dilluns per Europa Press, Boye ha qualificat de "deliri" que quan la llei no va tirar endavant al gener, en oposar-s'hi Junts, fos per la influència del jutge.

"Vull pensar que aquest senyor és la poma podrida i que no hi ha un concert generalitzat per impedir l'aplicació d'una llei en vigor", ha dit Boye, que ha demanat que s'aparti el jutge Aguirre de la causa i fer una inspecció general al jutjat per saber quantes peces més té aquest procediment.

Boye ha recordat que després de l'entrevista del jutge a la televisió pública alemanya en van sol·licitar la recusació, però l'Audiència Provincial de Barcelona no els va donar la raó i ara sol·licita que s'obri una investigació ajustada al dret i a la legislació vigent.

CORPORATIVISME

"Avui ja no cal malentendre el corporativisme, que consisteix a apartar qui no compleix adequadament la funció jurisdiccional o qui actua amb desviament de poder", ha dit l'advocat.

En l'àudio publicat aquest dilluns pel diari Red presumptament se sent el jutge Aguirre assegurant que la llei d'amnistia es va tombar per ell: "Al govern li queden dos telenotícies almenys. Dos. Aleshores, hi ha gent que ja s'està situant. Ha pres partit i el partit soc jo".