Boye presenta a l'AN un registre migratori que demostraria que la seva reunió amb Sito Miñanco no es va produir

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit al tribunal de l'Audiència Nacional que el jutja des d'aquest dilluns per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el qual desmenteix, aportant registres migratoris, que tingués lloc una reunió entre el 'narcotraficant' Sito Miñanco, el mateix lletrat i l'encausat Pedro González Rubio.

L'escrit del Ministeri de Relacions Exteriors de Colòmbia, al qual ha tingut accés Europa Press, recull fins a 16 moviments migratoris de González Rubio --presumpte 'correu humà' de l'organització de Sito Miñanco-- que demostrarien que era a Colòmbia del 10 al 21 de febrer del 2017 i, per tant, no va poder ser al despatx de Gonzalo Boye a Madrid el 14 de febrer, com sostenia el fiscal durant la instrucció.

Cal recordar que Boye va ser processat per la seva presumpta participació en l'operatiu orquestrat per recuperar 889.620 euros que la Policia Nacional havia confiscat a membres de l'organització de Sito Miñanco a l'Aeroport de Madrid-Barajas el febrer del 2017.

Segons la investigació, els 'narcotraficants' haurien contactat amb Boye i amb un altre advocat, Jesús Morán Castro, perquè elaboressin uns documents que justifiquessin l'origen legal dels diners.

D'aquesta manera, Boye i dos advocats més s'asseuen al banc dels acusats per la seva presumpta implicació en l'elaboració de documents i contractes de compravenda de lletres de canvi per recuperar els diners requisats per la Policia Nacional. El fiscal sol·licita per a Boye 9 anys i 9 mesos de presó més una multa de 2,7 milions pels delictes de blanqueig i falsificació de document oficial.