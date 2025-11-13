Boye sobre el possible retorn de Puigdemont: "És una decisió política que ha de prendre ell"

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, s'ha referit aquest dijous a un eventual retorn a Catalunya del líder de Junts en cas que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avali l'amnistia després de la resolució de l'advocat general: "És una decisió política que ha de prendre ell".
Ho ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en què ha afirmat que aquest dijous és un "bon dia" perquè entre altres coses s'ha demostrat que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió Europea ni en malversació, ni en terrorisme, ni en desordres públics.
Preguntat per si en cas que la resolució sobre l'amnistia es produeix el febrer del 2026 aleshores el líder de Junts tornarà a Catalunya, ha afirmat que entén "que sí".