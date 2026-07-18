Boye no veu "marge interpretatiu" en l'aplicació de la resolució del TJUE sobre l'amnistia

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'expresident català Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que no existeix "marge interpretatiu" en l'aplicació de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia.
En una entrevista a 'El País' recollida per Europa Press, ha insistit que el Tribunal Constitucional va un any i mig tard i que, al Suprem, "ha començat a córrer el temps amb un criteri interpretatiu nou".
"Nosaltres no tenim per què córrer. El temps va en contra de la imatge de la justícia, no en contra nostra", ha prosseguit.
"CONTINUAR DE VACANCES"
Ha afirmat que li ha recomanat a Puigdemont "continuar de vacances", i ha dit que confia que s'actuarà d'ofici, malgrat haver criticat les actuacions d'una part de la judicatura en altres ocasions.
Boye veu "un absurd jurídic" l'argument del PP sobre que no s'hagi examinat la constitucionalitat ni l'oportunitat política, ja que entén que el TJUE no té competència per revisar d'aquesta forma una norma nacional.
Així mateix, l'advocat creu que l'expresident podria tornar "una vegada que hi hagi resolt o el Suprem o el Constitucional" --a qui urgeix a pronunciar-se abans que ho faci el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg--, i ha dit que el moment del retorn podria decidir-se per qüestions personals o polítiques, i no solament jurídiques.