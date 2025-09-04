Boye demana al TC ser "coherent" sobre el recurs de Puigdemont per la no aplicació de l'amnistia

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que sigui "coherent" en estudiar l'admissió a tràmit del recurs de Puigdemont contra la no aplicació de la Llei d'Amnistia per part del Tribunal Suprem (TS).
En una entrevista aquest dijous en 3Cat recollida per Europa Press, Boye ha sostingut que l'Alt tribunal hauria de ser "coherent amb la seva pròpia decisió de declarar constitucional la Llei d'Amnistia", en ser preguntat per si creu que admetrà a tràmit el recurs de Puigdemont.
"Jo segueixo pensant que tenim raó. Si no ens la dona el Constitucional, ens la donarà Estrasburg", ha afegit l'advocat de Puigdemont.
També ha assenyalat que serà "molt important" la conclusió de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat dels exeurodiputados Puidemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
L'advocat ha destacat que aquestes conclusions van a "asseure un precedent" i aclariran els límits i prerrogatives de la immunitat parlamentària.
Boye ja afirmat que preveu que a la fi d'octubre es conegui la resolució final del TJUE sobre aquest cas.