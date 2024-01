Boye demana "amnistia ara" i no d'aquí a 20 anys i assegura que Puigdemont tornarà quan entri en vigor

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha demanat aquest dimecres "amnistia ara, no d'aquí a 20 anys" i ha assegurat que el líder postconvergent tornarà a Catalunya quan entri en vigor la llei.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat que Puigdemont tornarà un cop la llei es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat, si bé per fer-ho ha de superar les esmenes proposades per Junts i s'han d'aixecar "les ordres de detenció nacional que existeixen de manera il·legal" contra l'expresident.

Així mateix, ha negat que la llei d'amnistia estigui "encallada" i ha afirmat que està en tràmit, seguint totes les etapes que comporten els processos legislatius seriosos, en les seves paraules.

Preguntat per l'operació Catalunya, ha dit que "el que s'està veient ara és que tot el que s'intuïa era cert, fins i tot pitjor" i ha confiat que els mitjans tinguin un paper a l'hora de posar les trames i mètodes contra l'independentisme sobre la taula, en les seves paraules.

Respecte a la Fiscalia, ha dit que espera que actuï: "Davant l'evidència hauran d'actuar, no? Jo vull pensar que sí, perquè no puc imaginar un estat democràtic i de dret en què se sàpiga documentadament tot això i no passi res".