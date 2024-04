Boye creu que el TS aixecarà les mesures cautelars amb l'amnistia i Puigdemont podrà tornar

Afirma que el suport de l'advocat general del TJUE tindrà efectes

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat que creu que el Tribunal Suprem (TS) aixecarà les mesures cautelars després d'aplicar-se la llei d'amnistia i el també candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya al 12M podrà tornar.

"No crec que el TS, en aquest cas, s'estimbi pel pendent en què ja hi ha alguns", ha opinat en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha augurat que el primer que faran els jutges del TS respecte a l'aplicació de l'amnistia serà aixecar les mesures cautelars contra l'expresident i, seguidament, demanaran consell al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i al Tribunal Constitucional i a partir d'aleshores veuran què fer, en les seves paraules.

Boye ha insistit en --textualment-- donar un vot de confiança al TS amb l'amnistia: "Crec que hi ha molta excitació en alguns òrgans menors, però el Tribunal Suprem és qui mana".

Per això, ha sostingut que els jutges del TS "estaran a l'alçada de les circumstàncies i actuaran justament, amb independència dels dubtes jurídics que puguin tenir".

ADVOCAT DEL TJUE

En preguntar-li pel suport de l'advocat general del TJUE a Puigdemont i a l'exconseller Toni Comín en el seu recurs contra la decisió inicial del Parlament Europeu de no reconèixer-los com a eurodiputats, ha opinat que tindrà efectes.

D'una banda, creu que el dictamen "confirma que tots aquests anys l'actitud de gent com Adrián Vázquez (Cs) i d'altres, inclòs (Antonio) Tajani, no era res més que un aprofitament del càrrec que ocupaven".

D'altra banda, ha afirmat que un altre dels seus usos pràctics serà deixar clar que "ni calia, ni cal, ni serà mai necessari jurar la Constitució espanyola per ser eurodiputat".