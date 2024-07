Boye creu que l'AN i el TS no obriran una nova causa a Puigdemont

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que no creu que l'Audiència Nacional (AN) ni el Tribunal Suprem (TS) obrin una nova causa contra el seu client després que l'AN ha invalidat tot el que s'ha investigat en el cas Tsunami Democràtic després del juliol del 2021: "Assumeixen que teníem raó", ha assegurat.

En una entrevista aquest dilluns al canal 324 recollida per Europa Press, Boye ha assegurat que aquesta mena d'"acrobàcies són més pròpies del jutge Aguirre", per la qual cosa confia que la causa de Tsunami Democràtic s'acabi.

El lletrat ha defensat que el TS s'ha pronunciat "amb molta rotunditat" en casos així, i ha afegit que no hi ha lloc per a raonaments específics contra l'independentisme.

Ha explicat que el jutge instructor Manuel García-Castellón haurà d'arxivar el cas per a les persones que no han prestat declaració abans del 29 de juliol del 2021, i per tant per a Puigdemont.

"Tot el que s'hagi acordat amb posterioritat no té cap validesa", ha insistit Boye, que ha assegurat que ningú no pot anar a judici sense haver prestat declaració en la fase d'instrucció.