Boye augura el retorn de Puigdemont en "un període força raonable" després de ser amnistiat

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha augurat que el líder independentista tornarà en "un període força raonable de temps" després de ser-li aplicada la llei d'amnistia malgrat l'incompliment de la llei per part del Tribunal Suprem (TS).

"Serà en un període força raonable de temps tenint en compte el desafiament que tenim, i és el d'un TS que s'ha enrocat en l'incompliment de la llei", ha apuntat en una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press.

En preguntar-li per la possibilitat que el TS presenti una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) si el Tribunal Constitucional (TC) aplica l'amnistia als delictes de malversació, ha sostingut que no té "cap sentit".

"Ells el que diuen és, vaig al TC i després no em valdrà el que digui el TC i me n'aniré al TJUE. I m'imagino que quan el del TJUE tampoc no els valgui voldran anar al Tribunal de la Rota o a un tribunal eclesiàstic per veure si ells li donen la benedicció", ha ironitzat Boye, que ha assegurat que l'amnistia compleix tots els paràmetres constitucionals i de dret de la UE, en les seves paraules.

Així mateix, el lletrat ha recordat al TS que, textualment, sembla que no s'adonin que ja hi ha unes prejudicials respecte al delicte de malversació plantejades pel Tribunal de Comptes, amb les quals "el rellotge ja va començar a córrer".