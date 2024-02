Boye assegura que "no hi ha ningú que tingui la defensa més assegurada que Puigdemont" en el cas Tsunami

Considera lawfare el cas contra Wagensberg en estar basat en els mitjans de comunicació

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que en la causa que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón investiga Tsunami Democràtic "no hi ha ningú que tingui la defensa més assegurada que Puigdemont".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Rac 1 recollida per Europa Press després que dimarts la junta de fiscals de la secció primera del penal del Tribunal Suprem (TS) va decidir tombar l'informe elaborat pel seu company Álvaro Redondo en considerar que s'ha d'investigar l'expresident per terrorisme.

"A mi em preocupen les altres 70 persones" implicades en el cas, ha apuntat Boye, que ha sostingut que no hi ha cap suport legal perquè els fiscals rebutgessin l'informe de Redondo i ha demanat no perdre el nord, en les seves paraules.

WAGENSBERG

Pel que fa a l'ordre de García-Castellón de localitzar el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg després d'instal·lar-se a Ginebra (Suïssa), Boye ho ha considerat un cas de lawfare en estar basat en els mitjans de comunicació, per la qual cosa ha qüestionat que l'Estat s'hagi de gastar els recursos públics en això.

De fet, ha afirmat que gran part de la causa està construïda a partir dels mitjans de comunicació: "Això és un cas típic de lawfare. Jo crec que la justícia no ha d'actuar així".

Wagensberg es va traslladar a la capital suïssa dimecres passat per preparar una defensa política i jurídica després que la seva vinculació a Tsunami Democràtic li va causar diversos "problemes d'ansietat".