Boye assegura que amb l'amnistia, que blinda a tothom, la "batalla europea" està guanyada

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que la nova llei d'amnistia acordada aquest dimecres per PSOE, Junts i ERC blinda a tothom i, en cas que calgui elevar algun cas als tribunals de la UE, la "batalla europea" està guanyada.

"En el cas que haguem d'anar a Europa, nosaltres aquesta batalla ja la tenim guanyada a partir del redactat actual de la llei. Dependrà dels jutges si volen una nova confrontació europea o no", ha afirmat en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Respecte al nou text pactat pel PSOE i els partits independentistes al Congrés, ha garantit que els forats que des de Junts demanaven cobrir, s'han cobert: "Nosaltres hem sostingut que hi havia uns forats que calia cobrir i s'han cobert i, al final, tant el Partit Socialista com Esquerra han entès la necessitat de fer aquestes modificacions".

També ha reivindicat que l'informe de la Comissió de Venècia "en un 99% va en línia amb les al·legacions" que van presentar els postconvergents, i que l'actual text representa, sens dubte, un acord polític entre els tres partits, textualment.

Segons un comunicat de les tres formacions publicat aquest dimecres, el text de l'amnistia recull que la futura norma cobrirà "a totes les persones vinculades al procés independentista", el qual es donarà a conèixer aquest dijous abans de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.

PUIGDEMONT

En preguntar-li per la tornada a Catalunya de l'expresident Puigdemont, l'advocat ha reiterat que esperaran a "veure com actua la justícia espanyola", si bé ha augurat que probablement hagin de resoldre-ho en l'àmbit europeu, en les seves paraules.

Per això, ha recalcat que les esmenes defensades per Junts estaven dirigides a "fortificar la llei, a reforçar-la, a enrobustir-la de cara a una batalla europea que, no càpiga dubte a ningú, està guanyada".