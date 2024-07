Boye i Alay recorren la peça separada del jutge Aguirre per la trama russa del 'procés'

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El director de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i l'advocat de tots dos, Gonzalo Boye, han interposat sengles recursos d'apel·lació aquest dilluns als quals ha tingut accés Europa Press, contra la peça separada en la qual demana processar 11 persones per un presumpte delicte de traïció per la suposada trama russa del 'procés'.

En els recursos, Alay i Boye denuncien que la peça separada ha estat creada "artificiosament i contravenint" una sentència prèvia de la secció 21 de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va frenar la pròrroga d'aquesta instrucció i va decretar la seva finalització.

En els seus recursos, tots dos sostenen que la resolució és "obertament prevaricadora i desobedient i que s'ha gestat a partir d'un ús injust del dret i sobre la base d'un indegut dispendi de fons públics per a mantenir una persecució política que no és compatible amb les regles d'un estat democràtic i de dret".

Els documents recorden que el titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va obrir una primera peça separada, CATMON-IGMAN, en la qual es va investigar si l'exvicepresident de Junts, Francesc de Dalmases, havia comès delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.

No obstant això "en tres anys l'instructor no ha estat capaç de concretar ni un sol indici contra el Sr. Dalmases", ni tampoc ha ordenat una sola diligència per esclarir-ho, en les seves paraules.

Per tot això, consideren que la peça hauria d'haver estat sobreseguda després de ser desestimada, però Aguirre va obrir una segona peça separada per investigar la ingerència russa del 'procés' que, textualment, ha estat "alimentada artificiosament".

En els seus recursos, Alay i Boye acusen al jutge Aguirre d' "intentar incomplir la Llei d'Amnistia mitjançant la inaplicació indeguda i arbitrària" de la mesura de gràcia.