Boye acusa el PSOE d'estar "paralitzant la publicació" de l'amnistia en el BOE

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha acusat el PSOE d'estar "paralitzant la publicació" de la llei d'amnistia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) després d'haver-la aprovat dijous al Congrés.

Segons ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a Rac 1 recollida per Europa Press, els socialistes estan "retenint" la llei en comptes de portar-la immediatament al Rei perquè la signi, i ha apuntat que el monarca ha estat de viatge moltes vegades i això no té per què aturar l'activitat legislativa, textualment.

El lletrat ho ha atribuït al fet que els del president del Govern central, Pedro Sánchez, "tenen por a l'embranzida electoral del president Puigdemont", tant per les eleccions europees que se celebraran el pròxim 9 de juny com per la constitució del Parlament de Catalunya després dels comicis del passat 12 de maig.