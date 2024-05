Botran insta la CUP a "prendre's seriosament la refundació" i l'amoïna el resultat del 12M

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de la CUP al Parlament i al Congrés Albert Botran ha instat la formació a "prendre's seriosament la refundació", que veu necessària, i ha qualificat de preocupants els resultats de les eleccions catalanes.

"La CUP s'ha de refundar. No n'hi ha prou amb anar fent la viu-viu i atribuir totes les mancances al fet que la situació no ens acompanya", ha opinat el també membre de Poble Lliure en una entrevista d'aquest dimarts a 'Vilaweb' recollida per Europa Press.

A parer seu, un dels problemes de la CUP és que "sempre va mirant pel retrovisor qui el critica per l'esquerra, per dir si s'està tornant reformista", i ha sostingut que el que hauria de fer la formació és tenir clar cap on vol anar.

En preguntar-li pels resultats de les eleccions catalanes, ha argumentat: "És preocupant que Esquerra, que és amb qui compartim més frontera de vot, es foti una patacada històrica i nosaltres no el recollim".

Botran ho ha atribuït al fet que la CUP s'ha mostrat "com un actor que no aportava gaires canvis" i que, textualment, no està al centre de les decisions polítiques com sí que ho havia estat en el seu moment.