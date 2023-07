Botran (CUP) replica a ERC que les seves propostes figuren en l'acord per investir Aragonès

Acusa ERC d'haver fet un "canvi d'aliances buscant el PSC" i sense programa d'esquerres

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha replicat aquest dimecres al candidat republicà Gabriel Rufián que les propostes de la CUP figuren en l'acord entre tots dos partits per investir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que el Govern no està aplicant, segons Botran.

"Rufián demana concreció, propostes i ajuda, i nosaltres el que li demanem és que recuperi aquest document", ha remarcat en una roda de premsa exhibint l'acord, que fixa una agenda social ambiciosa que permet a l'independentisme sumar majories però que no s'està aplicant, ha dit.

"En lloc de desplegar un programa d'esquerres i independentista, ERC ha fet un canvi d'aliances buscant el PSC i desplegant el contrari: el Hard Rock, el Quart Cinturó, els Jocs Olímpics i carregar-se el pla pilot de la renda bàsica universal", ha sostingut Botran.

Considera que ERC està instal·lada en el rebuig en matèria social, i "el seu 'no' a tot vol dir que continuï la baixada de l'independentisme en les enquestes", perquè l'agenda social ha de formar part dels objectius de l'independentisme, ha afegit.

Sobre el debat de dimarts a TV3 i la posició sobre l'autodeterminació, ha afirmat que la seva formació ha defensat durant tota la campanya que "la força de l'independentisme s'ha de fer valer en un referèndum, i tant Junts com ERC han començat a concretar-ho en la mateixa línia".

Ha subratllat que tant Rufián com la candidata de Junts Míriam Nogueras van plantejar "fer valer l'autodeterminació en un context de negociació de la presidència del Govern" central, tot i que ha avisat que un referèndum s'ha de defensar especialment a través de la mobilització ciutadana.