Botran (CUP) reivindica el vot com a "manera de plantar cara"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha cridat aquest diumenge a la mobilització per les eleccions generals i ha reivindicat el vot com a "manera de plantar cara".

En unes declaracions als mitjans després de votar a l'Institut del Teatre de Barcelona, ha assegurat que votar "és una arma més" davant les desigualtats.

A més, ha considerat que "la reculada de la llengua i l'emergència climàtica necessiten molt més que el vot, necessiten l'organització i la mobilització".