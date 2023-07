Botran (CUP): el projecte del "antifascismo català és i ha de ser la independència"

Vehí reivindica que la CUP resistirà davant "l'extrema dreta"



GIRONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha defensat que el projecte de l'"antifeixisme català és i ha de ser la independència", i insisteix en la necessitat de votar la seva formació en les eleccions generals d'aquest diumenge.

"Som un poble que ha provat la llibertat i només vol parlar d'aquesta llibertat", ha afirmat aquest divendres a l'acte de final de campanya a Girona, al costat de l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, i els candidats Monsterrat Vinyets i Robert Sabaté.

Botran ha reivindicat la independència com a resistència, en les seves paraules, i ha advertit que el poble català "ja ho va fer en 2017 i ho tornarà a fer".

Per la seva banda, el cap de llista de la CUP al Congrés per Girona, Mireia Vehí, ha defensat que la seva formació resistirà davant "l'extrema dreta" i ha assegurat que el PSOE no és l'alternativa.

A més, ha enviat un missatge d'advertiment al candidat de Vox al Congrés, Santiago Abascal: "Senyor Abascal, aquest poble és defensarà amb dents i ungles de Salses a Guardamar i la Garrotxa a Maó. Sou els de la mort i nosaltres els del futur. No passareu".