Botran (CUP) descarta avalar la investidura de Sánchez (PSOE) per evitar Feijóo (PP)

Condiciona el seu suport a garantir el "dret d'autodeterminació"



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Congrés i candidat per Barcelona, Albert Botran, ha descartat avalar la investidura del candidat socialista en les pròximes eleccions, Pedro Sánchez, per evitar un govern liderat pel candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista a TV3 d'aquest dilluns, recollida per Europa Press, ha condicionat el seu suport a "qui estigui disposat a garantir unes bases d'exercici del dret d'autodeterminació", i ho veu una línia vermella per a la CUP.

Ha dit que els anticapitalistes no concorren a les eleccions per canviar les coses a Espanya --en les seves paraules--, sinó que ho fan "per aturar reculades", i ha criticat la tasca del govern de coalició del PSOE i Unides Podem.

"Tenim molt poca esperança o nul·la que els governs de progrés de l'Estat espanyol canviïn les coses", ha lamentat, després d'enumerar qüestions econòmiques, lingüístiques i en matera d'independència.

Botran ha enaltit que la CUP hagi sotmès a votació de la militància si concórrer o no a les eleccions, en considerar que no s'hi presenten per inèrcia" atès que, segons ha explicat, la seva finalitat no és la gestió sinó la creació de noves institucions.