Botran (CUP) demana condicionar "qualsevol acord" al reconeixement de l'autodeterminació

L'exalcalde de Maldà Sebastià Mata és el número 2 per Lleida de la CUP, darrere d'Esther Sancho



LLEIDA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat i número 1 de la CUP per Barcelona al Congrés, Albert Botran, ha defensat "condicionar qualsevol acord" polític al reconeixement del dret a l'autodeterminació, de cara a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol.

Ho ha dit aquest dimecres en la presentació de la candidatura de la CUP per Lleida, que encapçala Esther Sancho, amb l'exalcalde de Maldà (Lleida) Sebastià Mata com a número 2, Núria Sauquillo com a 3 i el regidor d'Oliana (Lleida) Arnau Quingles com a 4.

Botran ha sostingut que els cupaires aniran al Congrés dels Diputats a apostar pel dret a l'autodeterminació, una reivindicació que creu que "va més enllà dels partits directament independentistes".

"El règim del 78 no dona més de si", ha dit el diputat, que ha criticat les polítiques del Govern central en matèria de seguretat, migració, economia i sobre el Sàhara, després del gir per donar suport al pla d'autonomia del Marroc per a la regió.

Per Botran, aquest ha estat "un dels episodis més foscos d'aquest govern" durant la legislatura.

DEFENSAR EL CATALÀ CONTRA ELS PACTES PP-VOX

Després de la decisió de la CUP de concórrer al 23J, ha mantingut que durant aquesta legislatura la seva presència al Congrés ha servit per defensar el català i "denunciar la seva posició de subordinació" respecte al castellà.

Al llarg del mandat, a Botran se li ha retirat diverses vegades la paraula per intervenir a l'hemicicle del Congrés en català.

Després dels pactes del PP i Vox a la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, el diputat ha cridat a continuar defensant la llengua contra "els representants de la catalanofòbia que volen que la llengua desaparegui" de l'àmbit públic.

Per la seva banda, la candidata Esther Sancho ha assegurat que la llista de la CUP a Lleida pel 23J vol "donar la cara", amb electes, membres de la societat civil i treballadors, i ha destacat que la tanca el periodista Bartomeu Ferrer.