Botran (CUP) creu que hi haurà referèndum per la mobilització i no perquè el "concedeixi" Sánchez

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha assegurat aquest divendres que la mobilització ciutadana serà la que aconseguirà que es faci un referèndum a Catalunya: "Que Pedro Sánchez s'hi oposi és absolutament normal, no esperem que ens el concedeixi".

"No ens estranya que digui que s'hi oposa. El guanyarem aquest referèndum", ha garantit preguntat en una roda de premsa al costat de la número dos de la seva candidatura, Laure Vega, i dirigents i militants de la CUP a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Botran ho ha dit després que Sánchez ha qualificat l'independentisme d'ideologia caduca i ha negat aquest mateix divendres la possibilitat de celebrar un referèndum d'autodeterminació.

El dirigent de la CUP ha defensat que el referèndum és l'eina que té el suport més majoritari a Catalunya, segons ell, per la qual cosa creu que s'ha de plantejar en una eventual negociació sobre la presidència del Govern central: "Si no fan valer això, no sé què faran valer".

"No ens cansarem de lluitar per l'autodeterminació. La nostra millor contribució a l'antifeixisme és continuar lluitant per una república catalana independent que serà ecologista feminista, antifeixista i acollidora", ha afegit.