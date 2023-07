Botran (CUP) anuncia que passa a un segon pla en el partit i demana una "refundació"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha anunciat aquest dimarts que passa a un segon pla en el partit: "Penso que a la unitat popular li cal un revulsiu, una refundació. Ho ha de fer una colla de gent que sigui valenta i hàbil a parts iguals".

Així ho ha expressat en un enfilall de tuits recollits per Europa Press, en què el candidat de la CUP, que no va aconseguir representació al Congrés després de les generals del 23J, ha sostingut que "cal entendre què està passant a l'independentisme i a la unitat popular".

"L'independentisme també necessita repensar-se. Falta de credibilitat i d'estratègia, vivint encara d'inèrcies, convertint en derrota el que va ser una victòria, no total però sí molt important, el 2017", ha assegurat Botran, que també ha criticat que hi ha, a parer seu, massa partidisme i poc debat.

Així mateix, ha afirmat que l'espai polític que representa la CUP és "essencial per al país", i és, segons ell, el que més clar té la unió entre la independència i les condicions materials de vida.

"Des del punt de vista econòmic i ecològic, són moltes les crisis obertes o latents. L'independentisme d'esquerres ha de saber llegir aquest món en crisi i ser una de les alternatives democratitzadores", ha afegit.

D'altra banda, ha expressat que està "particularment orgullós de coses com el treball unitari per l'amnistia, la defensa de la llengua i posicionaments que han aportat profunditat en temes com ara ecologisme, feminismes, guerra, repressió, pensions, treball, drets trans, migracions, Borbó, Països Catalans".

Finalment, Botran ha assegurat que continuarà "la lluita per la República Catalana" des de la CUP, Poble Lliure, la Intersindical-CSC o des d'on calgui, en les seves paraules.