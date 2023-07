Botran (CUP) anima a anar a votar "tot i que sigui des de l'escepticisme"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha animat a votar en les menys de dues hores que queden abans que tanquin els col·legis electorals "tot i que sigui des de l'escepticisme".

En una compareixença per valorar la jornada electoral, ha remarcat que hi ha altres formes de participar políticament com l'organització i la mobilització, però que també el vot és "una arma" de participació per no regalar espais.

Botran ha esperat que tanquin els col·legis per valorar la participació electoral amb el vot per correu, ha remarcat que els comicis se celebren en una data excepcional, i ha animat a votar com una manera de "plantar cara".