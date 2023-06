Botran (CUP) acusa el PSOE de "compartir pràcticament la mateixa idea" d'unitat d'Espanya que Vox

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat i número 1 de la CUP per Barcelona al Congrés, Albert Botran, ha acusat el PSOE de "compartir pràcticament la mateixa idea de la unitat d'Espanya, de la qual no es pot ni preguntar", que Vox.

"No pot ser que ells es presentin com l'anti-Vox", ha criticat en referència als socialistes en una entrevista a VilaWeb d'aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual ha defensat que la CUP condicioni el seu suport a una investidura de l'actual president del Govern central, Pedro Sánchez, a un referèndum.

Botran ha insistit que "la pregunta ha de ser sobre la independència" i que la data no s'ha de dilatar excessivament, en les seves paraules.

Ha instat Junts i ERC a abordar les seves exigències per investir Sánchez: "L'independentisme té una força i l'ha de fer valer. Nosaltres pensem que en té prou com per fer valer un referèndum".

Ha criticat que la legislatura actual "ha estat un temps perdut per a l'independentisme" perquè --segons ha argumentat-- no ha guanyat suports i la taula de diàleg ha estat una via morta, en les seves paraules.

Botran també ha advertit que "si Feijóo té la seva majoria, serà president voti el que voti la CUP, que sempre, en aquest cas, votarà en contra d'un govern de Feijóo o de Feijóo amb Vox".