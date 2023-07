Botran (CUP) acusa ERC de "no animar la gent i acceptar el model del PSOE" des del Govern

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de la CUP per Barcelona a les eleccions generals, Albert Botran, ha acusat ERC de "no animar la gent i acceptar el model del PSOE" des del Govern de la Generalitat.

"ERC accedeix al Govern anunciant quatre revolucions i tot això es va esvaint com un tarronet de sucre", ha subratllat en una entrevista d'aquest dimecres en el diari 'Ara' recollida per Europa Press.

Botran ha afegit que els republicans "només han aconseguit els indults" durant aquesta legislatura al Congrés, i que --textualment-- el suport independentista al president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, no ha anat bé.

Sobre la possibilitat d'investir Sánchez, ha afirmat que "cap candidat que no es comprometi amb un referèndum no hauria de" comptar amb els seus vots ni els del conjunt de l'independentisme.

"Si entre més drets o més extrema dreta no tenen clar què triar, el problema el tenen ells" ha retret al PSOE, i ha afegit que si no es fan valer, ningú no se'ls prendrà seriosament, en les seves paraules.