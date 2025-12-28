Publicat 28/12/2025 19:28

Botín (Santander) evoca Vilarrubí com algú proper "als petits empresaris i a la comunitat"

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha lamentat la mort de l'empresari i directiu Carles Vilarrubí, que ha definit com a gran amic, professional polifacètic i persona "culta i molt estimada, propera als petits empresaris i a la comunitat".

"Ha deixat petjada en tots els àmbits: empresarial, cultural, gastronòmic i esportiu; sempre amb gran discreció", ha afegit aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press.

Ha enviat el condol a la seva dona (la presidenta de Coca-cola Europacific Partners, Sol Daurella) i la resta de la família, i ha afegit que ha "gaudit de tants moments compartint històries que explicava millor que ningú".

