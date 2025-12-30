Botín, Mas, Montilla, Aragonès i Rull assisteixen al funeral de l'empresari Carles Vilarrubí

ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Banc Santander, Ana Botín; els expresidents de la Generalitat, Artur Mas, José Montilla i Pere Aragonès, i el president del Parlament, Josep Rull, han assistit aquest dimarts, en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona, al funeral de l'empresari, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i exdirectiu del FC Barcelona Carles Vilarrubí, mort el diumenge als 71 anys.
També han acudit els consellers d'Empresa i Treball i d'Agricultura de la Generalitat, Miquel Sàmper i Òscar Ordeig; la xef Carme Ruscalleda i el seu marit, Toni Balam; el cuiner Joan Roca; l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el senador Eduard Pujol; el líder de Junts en l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la regidora Titón Laïlla; l'ex-diputat en el Parlament i Congrés, exsenador i exsecretari general d'Esport, Josep Maldonado, i el productor i periodista Jordi Basté, entre altres personalitats.
Altres assistents han estat el president executiu de Puig, Marc Puig; el president del Grupo Planeta, Josep Creuheras; l'empresari i ex-president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; l'excandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font; la directora assistencial i codirectora de la Fundació Institut Guttmann, Montserrat Bernabéu, i el periodista Albert Om.
El funeral, al qual també han assistit la vídua de Vilarrubí, Sol Daurella, i la seva filla, Sol Vilarrubí, ha començat a les 12.30 hores d'aquest dimarts, i la capella ardent es va instal·lar aquest dilluns al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona.
CREU SANT JORDI
Carles Vilarrubí i Carrió presidia l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició des de 2016, va ser directiu de Catalunya Ràdio durant la seva fundació, conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i ex-vicepresident institucional del FC Barcelona entre 2010-2017, i va ser proper a CiU des dels seus orígens.
Era espòs de la presidenta de Coca-cola Europacific Partners, Sol Daurella, i va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2015.