Bote (FMC) agraeix a Illa la promesa de construir 50.000 habitatges

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president delegat de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i alcalde socialista de Mataró (Barcelona), David Bote, ha agraït la promesa de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 del president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha sostingut que respon a una "demanda de la ciutadania".

"L'objectiu del president és l'objectiu de la gent", ha dit en unes declaracions als periodistes al Parlament, després de reunir-se amb la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.

Ha destacat la "intenció" de la Generalitat de facilitar els mitjans econòmics i tècnics per fer-ho, i ha opinat que el primer pas en matèria de col·laboració amb els municipis és treballar per identificar el sòl on edificar els habitatges.

"L'ABC diu que comencem per l'A, i l'A és el sòl. Això és el que hem de parlar immediatament amb el conjunt dels municipis", ha afirmat, i ha destacat que hi ha ajuntaments que no tenen identificat el seu parc immobiliari.

Així mateix, ha cridat a l'optimisme: "Cal veure que durant aquesta legislatura, aquests diners, que ja són aquí, també es converteixin en habitatges".