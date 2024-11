Bosch (ERC) retreu a Junqueras i Godàs no discutir un pla per a la independència: "No pinta bé"

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Foc Nou' a liderar ERC, Alfred Bosch, ha retret a la resta de candidats a l'adreça del partit, Oriol Junqueras (Militància Decidim) i Xavier Godàs (Nova Esquerra Nacional), no voler reunir-se amb la seva formació per debatre un possible pla per declarar la independència en 2030: "No pinta bé".

"ERC ha de tenir un pla per a la independència. Perquè un independentista que no té un pla és un pollastre sense cap", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous en 'Vilaweb' recollida per Europa Press, on ha criticat que els dos candidats hagin rebutjat reunir-se amb 'Foc Nou' per a això.

D'aquesta manera, ha criticat que li sembla molt greu, en les seves paraules, que una formació que diu ser independentista no tingui un projecte, no ho traci ni faci una proposta concreta: "Si vols liderar l'independentisme has de tenir un projecte, proposar-ho i concretar-ho. Això és el que hem fet. A partir d'aquí es pot qüestionar el que vulgueu".