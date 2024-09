Bosch (ERC) sobre Junqueras: "No és la nostra carta guanyadora"

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i impulsor de la candidatura Foc Nou per liderar ERC, Alfred Bosch, ha considerat aquest dimecres que l'expresident d'ERC Oriol Junqueras no és la seva "carta guanyadora".

"Se li ha de reconèixer l'immensa feina que ha fet, tots els sacrificis que ha fet i tot el patiment que ha hagut de passar, però crec que ara l'Oriol Junqueras no és la nostra carta guanyadora", ha sostingut en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Després de veure diferències estratègiques i d'estil entre ell i Junqueras, ha retret que l'expresident republicà "pensa el que diu, i fins i tot calcula", mentre que ell diu el que pensa, ha manifestat textualment.

Sobre la crisi a ERC, ha observat "qüestions personals" i ha cridat a fer un esforç als qui no s'entenen.

"La línia que s'ha aprovat durant els últims anys s'ha de rectificar. Cal canviar el rumb perquè anem a la deriva. ERC no sembla ERC", ha lamentat Bosch, que també demana que s'assumeixin responsabilitats per l'estructura B de la formació, començant per la cúpula directiva.