Bosch (ERC) insta Junqueras i Rovira a "assumir les seves responsabilitats" per l'estructura B

L'impulsor de la candidatura 'Foc Nou' per liderar ERC, Alfred Bosch, ha instat l'expresident del partit Oriol Junqueras --que també opta a la presidència-- i a la secretària general, Marta Rovira, a "assumir les seves responsabilitats" per la 'estructura B' presumptament utilitzada per llançar campanyes de publicitat controvertides.

"Tenen l'obligació de saber el que està passant a l'organització que dirigeixen, sinó malament. I si ho sabien i no ens estan dient la veritat, pitjor", ha apuntat en una entrevista d'aquest divendres a 'El Nacional' recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, el també exconseller d'Acció Exterior ha sostingut que el canvi en la cúpula republicana "és necessari i és higiènic para podi recanviar de debò a fons ERC i tornar al camí correcte" per buscar la independència i vendre-la en positiu, en les seves paraules.