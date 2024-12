Bosch (ERC) assegura que va acatar una ordre de Junqueras de no obrir el protocol per assetjament a Exteriors

La candidatura de Junqueras nega que impedís investigar al Govern i recorda que ERC sí que ho va fer

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Exteriors de la Generalitat i candidat de Foc Nou a secretari general d'ERC, Alfred Bosch, ha assegurat que el 2019 va obeir una presumpta decisió de l'aleshores president d'ERC, Oriol Junqueras, de no activar els protocols de la Conselleria pel suposat cas d'assetjament sexual que implicava el seu cap de gabinet, ha dit aquest dimecres en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

Segons va publicar dimarts l'ACN, Junqueras va ordenar a Bosch no activar els protocols de la Generalitat ni d'ERC perquè l'ara candidat a la reelecció per Militància Decidim no volia que Funció Pública del Govern (aleshores en mans de Junts) tingués accés a la investigació, i això va motivar una investigació en el Govern paral·lela als canals oficials.

Aquest mateix dimecres, Bosch ha explicat: "Vaig ser a la presó de Lledoners i ho vam parlar amb Junqueras, i ell em va compartir la decisió que no s'havien d'activar els protocols" i, en preguntar-li si va acatar el que li va demanar Junqueras, Bosch ha respost que sí.

BOSCH SE'N SENT "CORRESPONSABLE"

Ha relatat que va obeir Junqueras perquè, com a conseller, no tenia les dades per impulsar un protocol; perquè prenien les decisions de manera conjunta, i perquè l'exlíder d'ERC estava pres i és una persona que admirava i continua admirant, textualment.

"En aquell moment em va semblar que el més correcte era actuar d'acord amb la direcció del partit i amb el seu president", i ha afegit que se sent corresponsable de la decisió perquè la va acatar i que per això va dimitir el març del 2020.

Bosch ha negat ser qui ha revelat tota aquesta informació aquests dies, i considera que l'està esquitxant una polèmica entre les candidatures de Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional per liderar ERC: "Últimament des de Foc Nou hem passat olímpicament de totes aquestes escombraries que s'han llançat els uns als altres. Nosaltres no som així".

INVESTIGACIÓ "EFECTIVA" A ERC

Fonts de Militància Decidim han negat que Junqueras impedís la investigació dins el Govern i recorden que era a la presó i que no tenia responsabilitats en la Generalitat.

També han dit que hi ha testimonis de la reunió Junqueras-Bosch a Lledoners que donen suport a la versió del primer, i les mateixes fonts afegeixen que l'aleshores president d'ERC va obrir una investigació "ràpida, efectiva i impecable" a través del protocol de la formació per a aquests casos, la qual cosa va desembocar en la destitució de l'aleshores cap de gabinet, Carles Garcias, i la posterior dimissió de Bosch.

En un missatge a X de dimarts, Junqueras ja va dir que ERC va aplicar el protocol per a aquests casos, i va lamentar que la polèmica actual és una "acció més" de la campanya congressual del partit.

"Una campanya malauradament plena de desqualificacions, rumors sense proves, filtracions, atacs i calúmnies. Una campanya marcada pel joc brut propi d'estructures B", va afegir.