Bosch (ERC) afirma que 'Foc Nou' no farà un "joc de cadires" en la segona volta del congrés

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Foc Nou' a secretari general d'ERC, Alfred Bosch, la llista de la qual va quedar aquest dissabte en tercer lloc al congrés del partit, ha assegurat aquest diumenge que la seva candidatura no farà un "joc de cadires" amb cap de les dues llistes que passen a segona volta després que cap d'elles va aconseguir el 50% dels vots.

En una entrevista a Rac1, recollida per Europa Press, Bosch ha qualificat com "oficialistes i continuistes" tant 'Militància Decidim', impulsada per l'expresident republicà Oriol Junqueras, com 'Nova Esquerra Nacional', liderada per l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs, i ha instat les dues llistes a parlar de propostes concretes.

Bosch ha detallat que qualsevol decisió sobre el suport de 'Foc Nou' en la segona volta s'haurà de prendre la setmana vinent en l'assemblea de la candidatura, i no ha descartat que cridin a la llibertat de vot els militants que els han donat el seu suport en la primera volta del congrés.