Bosch (ERC) acusa Junqueras i Rovira d'haver "regalat l'ideari a Junts i la força al PSC"

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat, Alfred Bosch (ERC), que lidera la candidatura 'Foc Nou' en el congrés dels republicans, ha acusat l'expresident del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, i a la secretària general, Marta Rovira, d'haver "regalat l'ideari a Junts i la força al PSC".

"Estem regalant el nostre ideari, les nostres banderes, els nostres símbols... Estem regalant la República Catalana a la gent de Junts per Catalunya", ha declarat en una entrevista publicada aquest dimarts a 'El Món' i recollida per Europa Press.

Així mateix, ha opinat que les persones que han estat en la direcció del partit han d'assumir responsabilitats pels resultats electorals d'ERC en les últimes eleccions i fer "un pas al costat perquè ERC es pugui regenerar de baix a dalt".

"Si continuem així ens quedarem sense votants, és que desapareixerem del mapa. Per tant, és una acció de rescat i de salvament", ha afegit.

També ha acusat Junqueras d'estar-se desactivant com a líder responsable: "Si no s'ha assabentat de res, voleu dir que és la persona ideal per fer de president d'ERC?".

Ha reivindicat que "ERC té vida" i ha destacat la consulta interna que va fer el partit per validar la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, en la qual el 47% de la militància va rebutjar l'acord amb el PSC.