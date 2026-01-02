La Borsa de València exclourà de negociació a Grup Catalana Occident des del 5 de gener

OCCIDENT - Arxiu

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

La Borsa de Valors de València exclourà de negociació a partir del proper 5 de gener les accions de Grup Catalana Occident (GCO), en compliment de l'acord adoptat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el passat 5 de desembre de 2025.

Segons ha informat la Societat Rectora de la Borsa de València en un comunicat remès a l'organisme supervisor aquest divendres, la mesura s'adopta després de la liquidació de les operacions de venda forçosa derivades de l'oferta pública d'adquisició (OPA) formulada per Inocsa.

En concret, quedaran excloses de negociació 120 milions d'accions de GCO, amb un valor nominal de 0,30 euros cadascuna, representatives d'un capital social admès de 36 milions d'euros.