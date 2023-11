Borrell veu prioritari "perennitzar" la treva i que Hamas perdi el control militar de Gaza

Veu prioritari "perennitzar" la treva i que Hamas perdi el control militar de Gaza

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

L'alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la CE, Josep Borrell, ha instat aquest dilluns a ajudar i fer costat a l'Autoritat Palestina per evitar que Gaza sigui un territori sense llei ni ordre i esdevingui el bressol de més violència, de més terrorisme i causi onades de població emigrada".

Ho ha dit en la roda de premsa posterior al VIII Fòrum de la Unió pel Mediterrani (UpM) al costat del secretari general de la UpM, Nasser Kamel, i els ministres d'Exteriors espanyol i jordà, José Manuel Albares i Ayman Safadi.

"Europa en seria la primera a pagar les conseqüències. És en el nostre propi interès, per la qual cosa hem de treballar per aconseguir que aquest conflicte s'acabi", ha afegit.

Borrell ha assegurat que en la UpM "tothom ha estat d'acord que la solució passa per la construcció de dos estats": el d'Israel i també un Estat palestí.

QUATRE PASSOS PER A UNA SOLUCIÓ

Ha enumerat quatre passos per avançar en una solució: el primer, "perennitzar" l'actual treva de quatre dies a Gaza i que Hamas perdi el control militar a la zona.

Els altres tres són evitar la "recolonització" de Gaza per part d'Israel, rebutjar la colonització il·legal a Cisjordània, i que l'Autoritat Palestina pugui tornar a Gaza.

VIURE EN PAU

Borrell augura que Israel només podrà viure en pau i en seguretat si s'arriba a una solució que permeti a israelians i palestins "compartir la terra que es disputen, tenint cadascun el seu propi estat".

"L'horror creat per Hamas amb el seu atac no pot justificar un altre horror i que el poble palestí pagui el preu de les accions de Hamas", ha afegit.

Ha demanat respectar la llei internacional humanitària i fer tot el possible per alleujar el patiment de civils, i ha dit que la UE ha multiplicat per quatre l'ajuda, però "no té gaire sentit donar de sopar a algú si ha de morir l'endemà sota les bombes".

NO ÉS UNA GUERRA JUEUS-MUSULMANS

Borrell ha celebrat la presència del ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, el príncep Faisal bin Farhan, que hi ha assistit en representació del Comitè Ministerial Àrab-Islàmic.

"Primer, per recordar-nos que això no és una guerra entre jueus i musulmans, que això no és una guerra entre el món àrab i el món cristià, que això no és una guerra de civilitzacions, com a alguns els agradaria presentar-la", ha dit.