Borrell es reuneix amb el primer ministre libanès a Beirut enmig d'una nova escalada entre Hezbolá i Israel

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, ha començat aquest dissabte la seva visita al Líban amb una reunió amb el primer ministre del país, Nayib Mikati, enmig d'una nova escalada d'enfrontaments entre Hezbollah i Israel després de la mort a Beirut del número dos del braç polític del moviment Hamás, Salé Al Aruri, en un atac atribuït a forces militars israelianes.

La trobada té lloc solament hores després que Hezbollah anunciés el llançament de més de 60 coets contra la base militar israeliana de Merón, punt neuràlgic de la vigilància aèria del nord d'Israel, que ha estat respost amb atacs israelians contra almenys una posició de llançament de projectils d'Hezbollah en territori libanès.

Una mica abans de la reunió, l'alt representant per a Afers exteriors i Política de Seguretat de la UE ha publicat un missatge a la xarxa social X en el qual es declara "content d'estar de tornada al Líban" per expressar el seu suport al poble libanès i les seves autoritats "durant aquests temps difícils".

"Mantindré importants reunions sobre l'impacte de la guerra de Gaza al Líban i la regió", ha afegit Borrell, qui s'ha marcat com a "prioritats" la necessitat de "impedir una escalada regional", així com la "d'avançar en els esforços diplomàtics amb la intenció de crear les condicions per aconseguir una pau justa i duradora entre Israel, Palestina i per a la regió".

Borrell també mantindrà en les properes hores una reunió amb el seu homòleg libanès, Abdalá Bou Habib.