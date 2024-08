Borrell es reafirma en que el pacte fiscal amb Catalunya "és un concert": "No cal tenir por a les paraules"

Replica a Montero per "no quedar com un mentider" i subratlla que "el concepte singular no se sap molt bé el que vol dir"



SANTANDER, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat (ARVP), Josep Borrell, s'ha reafirmat que l'acord en matèria fiscal subscrit entre PSOE i ERC para Catalunya és "un concert", per la qual cosa ha assenyalat que "no cal tenir por a les paraules" ni "refugiar-se" en el terme de finançament singular".

"El concepte singular no se sap molt bé el que vol dir", i l'acordat "obeeix a una lògica de concert, sens dubte és el que els manuals d'Hisenda Pública diuen", ha sostingut Borrell a preguntes dels mitjans després que la vicepresidenta primera i Ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, respongués a les seves crítiques cap a aquest pacte negant que consistís en un concert i assenyalant que el que sí es contempla és un finançament singular per a Catalunya.

Un fet al que Borrell --que va dir que l'acord suposava "assumir el relat independentista" per part del Govern central-- ha respost que no vol "alimentar debats públics", però tampoc "quedar com a mentider".

"La competència de recaptar tots els impostos, no només recaptar-los, sinó que se'ls quedin per alimentar la seva Hisenda i d'aquests ingressos donar una part a l'Estat a través d'un acord, en termes tècnics es diu concert", ha insistit.

I ha aclarit que no es tracta d'un concert com el basc "per moltes raons diferents", però "és evident que d'entrada, Catalunya, la comunitat autònoma, va a tenir en la seva caixa uns 30.000 milions d'euros més".

Això no vol dir que tindrà "finançament addicional", ha aclarit, perquè d'aquí es descomptarà la part que lliuri la comunitat a l'Estat en concepte de pagament pels serveis que presta als catalans i en concepte de solidaritat territorial.

Per determinar aquesta xifra "caldrà entrar en els detalls, però la conseqüència immediata és que Catalunya tindrà en caixa molt més diners dels que té ara. I després caldrà veure, o caldrà veure quan es pacti el sistema, quina part es queda a Catalunya i quina part vagi a l'Estat. I això jo no ho puc definir en aquest moment, perquè no està encara acordat", ha explicat l'alt representant.

En tot cas, ha insistit que "les paraules tenen un significat" i el de concert és "el que s'ha acordat fer amb Catalunya". "No se'm pot qualificar de mentider per això", ha dit després d'aclarir que el que va manifestar és que aquest canvi de sistema "té una especial importància, que és un canvi estructural important".

"Em reafirmo en això i no passa res, sistemes de concert els hi ha a Espanya, no conec cap altre sistema anomenat federal al món que tingui sistemes així, però a Espanya sí els tenim".

Borrell ha fet aquestes declaracions aquest divendres a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander --on avui acaba el curs sobre Europa que ha dirigit al llarg de tota la setmana--, després que Montero atribuís les seves crítiques cap al pacte amb ERC a la "peculiar relació" de l'exministre socialista amb Catalunya".

La vicepresidenta primera va assegurar que el subscrit "no és cap concert" com el que té el País Basc, respecte al qual Borrell ha subratllat que "mai ha dit" que sigui com aquest, entre altres coses perquè aquí són les diputacions forals les que recapten els impostos i donen al Govern basc una part de la recaptació perquè en el seu moment aquest lliuri una altra part al Govern central.

També la presidenta del PSOE i de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Congrés dels Diputats, Cristina Narbona, es va pronunciar ahir sobre l'assumpte mostrant "respecte" tant cap a la postura de Montero com a la del seu "marit" Borrell.

"Les opinions del meu marit, igual que les opinions de qualsevol altre líder socialista, com a presidenta del partit, em mereixen el màxim respecte", va dir. De fet, no va aclarir si s'utilitzarà el terme "concert econòmic" en les negociacions del model de finançament i va argumentar que "encara és prematur entrar en els detalls que puguin tenir un significat o un altre".

Precisament, Narbona va fer aquestes declaracions també a la UIMP abans d'intervenir en el curs que ha dirigit al llarg de tota la setmana l'alt representant europeu.