Borrell promet al nou ministre de Defensa d'Ucraïna "fer més i més ràpid" per donar suport a Kíiv

BRUSSEL·LES, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea (UE) per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha promès al nou ministre de Defensa ucraïnès, Rustem Umérov, més suport dels vint-i-set per fer front a la invasió russa i ha assegurat que la UE hi pot "fer més i més ràpid".

En el primer contacte directe entre tots dos des de l'arribada d'Umérov al càrrec, el cap de la diplomàcia ha qualificat de "molt constructiva" la conversa i s'ha compromès a redoblar l'ajuda a Kíiv en el context de la guerra.

"La UE està llesta per fer més i més ràpid per ajudar Ucraïna a prevaldre. Ucraïna també lluita per la nostra llibertat", ha assegurat el cap de la diplomàcia europea després del contacte telefònic.

Per la seva banda, Umérov ha indicat que l'"important" trucada ha servit per mirar "com millorar la provisió d'armes i munició". "La llibertat només es pot protegir mitjançant l'acció col·lectiva, la qual cosa requereix una arquitectura de seguretat comuna eficaç a Europa", ha reflexionat en un missatge per les xarxes socials després de la conversa.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va decidir canviar el titular de Defensa després de més de 550 dies d'una "guerra a gran escala" i va atribuir la sortida d'Oleksí Réznikov al fet que el Ministeri "necessita nous enfocaments i altres formats d'interacció tant amb els militars com amb el conjunt de la societat".

A començaments d'any, el Ministeri de Defensa ucraïnès va estar al centre d'un escàndol de corrupció pels contractes i adquisicions relatius a la guerra. Aleshores ja es va especular amb la sortida de Réznikov, però finalment es va mantenir en el càrrec.