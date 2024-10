Borrell planteja "una onada de reformes" en la UpM per complir el seu mandat

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha plantejat desplegar una "onada de reformes" de la Unió per la Mediterrània (UpM) per evitar que l'organització sigui incapaç de complir amb el seu mandat.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en el 9è Fòrum Regional de la UpM, la cimera ministerial que reuneix els països de la UE amb els de l'altra riba del Mediterrani, i en la qual Borrell ha cridat a recuperar l'"esperit" fundacional d'aquesta organització.

Ha defensat que la UpM "sigui una organització molt més forta per a la creació de polítiques millorades oferint solucions concretes", i ha concretat que la UE està disposada a fer costat a aquestes reformes per reforçar l'organització.