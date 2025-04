Borrell lamenta el paper de la UE en el conflicte a Gaza i demana que "s'hi involucri més"

Rebutja la solució de Trump per a Gaza i crida a buscar una solució basada en el diàleg

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Cidob i ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borell, ha lamentat aquest dissabte que la UE no estigui jugant un paper en el conflicte a Gaza i ha demanat que "s'hi involucri més".

Així s'ha pronunciat en l'obertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organitzada pel Cidob al Palau de Pedralbes a Barcelona, juntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i que clausurarà el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i el director del Cidob, Pol Morillas.

"Avui no som rellevants", ha lamentat Borrell, que ha sostingut que qui està liderant una possible pau entre Israel i Palestina és Estats Units, però amb unes bases que són molt difícils d'acceptar, des del seu punt de vista.

En el seu primer acte com a president del Cidob, Borrell ha criticat que la guerra a Palestina s'ha oblidat i ja no ocupa les portades dels diaris, perquè "tota l'atenció està" centrada en quina serà la següent decisió del president dels Estats Units, Donald Trump.

Ha sostingut que la pau pot semblar utòpica davant d'un conflicte que dura més de 100 anys i en què hi ha "profundes diferències, disputes territorials, tensions religioses, que contribueixen a un escenari de violència i inestabilitat".

REBUTJA LA SOLUCIÓ DE TRUMP

"Però el pitjor podem fer és oblidar-ho, considerar que no hi ha solució, que els palestins han de triar entre viure o morir", ha subratllat Borrell, que ha insistit que la UE hauria d'involucrar-se més i ha rebutjat la solució de Trump d'expulsar els palestins de Gaza.

"La gent pensa que tenim un doble estàndard, que no donem la mateixa importància" a la guerra a Gaza que a la d'Ucraïna, ha assegurat Borrell en al·lusió a la UE.

A més, ha sostingut que si algú pot actuar és "la gent de Barcelona, Catalunya i d'Espanya pels seus forts vincles amb els palestins".

"Treballem per abordar les arrels d'aquest conflicte amb la finalitat de buscar una possible solució i com podem assegurar-nos que la humanitat pugui promoure el diàleg per a una pau duradora", ha conclòs l'ex-alt representant.