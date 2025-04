Borrell inicia la presidència del Cidob i advoca per reforçar el seu "posicionament internacional"

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'ex Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior Josep Borrell ha iniciat aquest dimecres el seu mandat com a president del Cidob i ha manifestat la seva "intenció de contribuir a reforçar el posicionament internacional" del centre d'investigació.

Borrell ha subratllat que el moment actual és "un moment de canvi de l'ordre internacional i d'aproximar els estudis, la reflexió i l'anàlisi prospectiva als decisors polítics, així com al conjunt de la societat", informa el Cidob en un comunicat.

Ha iniciat la seva agenda amb diverses reunions amb el personal del Cidob, amb l'equip investigador de la institució i amb el Patronat, amb qui ha compartit els "reptes de la institució i les prioritats del seu mandat".

El pròxim dissabte participarà en el seu primer acte públic en el Palau de Pedralbes, durant la 23 edició de la conferència internacional 'War and Peace in the 21st Century: El futur d'Orient Mitjà: entendre el conflicte, construir la pau'.

La conferència abordarà les causes del conflicte a Orient Mitjà i la seva dimensió internacional, analitzant "com la comunitat internacional pot promoure el diàleg i aportar solucions per a una pau duradora i quins escenaris poden preveure's per a la regió".