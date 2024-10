Borrell demana "deixar de lamentar" i prendre mesures en el conflicte al Pròxim Orient

S'acomiada de la UpM "amb un sentiment de tristor" per no haver aconseguit que la situació millori

L'alt representant de la UE per a Afers Exteriors, Josep Borrell, ha demanat "deixar de lamentar" i començar a prendre mesures en el conflicte al Pròxim Orient, i també ha reclamat posar fi a la impunitat.

"Fins ara ningú sembla haver estat capaç d'aconseguir que el govern de Netanyahu aturi les accions que està duent a terme", ha lamentat Borrell aquest dilluns en una roda de premsa al costat del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares; el ministre d'Exteriors de Jordània, Ayman Safadi, i el secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Nasser Kamel.

Borrell ha destacat el consens que hi ha en la UpM sobre la creació de l'Estat palestí, però ha assenyalat que "la paraula clau és 'implementació', no proclamar la necessitat, sinó fer el que calgui perquè això es produeixi".

En la seva última intervenció com a alt representant de la UE en el fòrum de la UpM, Borrell ha lamentat que fa 30 anys que es proclama aquesta solució "sense actuar decididament per assolir-la", i ha defensat que la UpM tingui un paper més gran en aquest procés, per la qual cosa considera que calen reformes en el seu funcionament.

"MOLT PITJOR"

Ha lamentat que la cimera d'aquest any hagi hagut d'abordar el mateix conflicte que l'any anterior però "molt pitjor", després d'alertar que les persones que pateixen malnutrició aguda a Gaza es poden multuplicar per tres en els pròxims mesos, citant les Nacions Unides.

Borrell ha retret que Israel ataqui punts on hi ha civils: "Hi ha una cosa que es diu proporcionalitat en la resposta, cal tenir en compte les víctimes col·laterals", ha subratllat.

Ha lamentat que deixarà el càrrec "amb un sentiment de tristor i amargor", en no haver aconseguit evitar que la situació no empitjori, després d'insistir que la comunitat internacional ha de deixar de lamentar-se i passar a l'acció, textualment.

ALBARES, SAFADI I KAMEL

Per la seva banda, Albares ha defensat que el procés que s'hauria de seguir és el de l'alto el foc, l'alliberament d'ostatges i l'entrada massiva d'aliments i medicaments, una segona etapa de reconstrucció i una conferència de pau, amb representació de Gaza i Cisjordània "en una única autoritat palestina".

Safadi, que ha elogiat la tasca de Borrell durant els últims cinc anys com a copresident de la UpM, ha criticat "la impunitat" que considera que té Israel, ha qualificat el conflicte de genocidi sense pal·liatius, i ha retret que no hi hagi cap resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que prohibeixi els crims que s'estan cometent, textualment.

Kamel també ha lloat la feina de Borrell durant aquests últims anys, i s'ha preguntat si és una quimera que la UpM serveixi per propiciar que hi hagi pau a la regió, després d'apostar per millorar "el diàleg, la cooperació, apuntar cap endavant i aportar espurnes de llum i esperança".