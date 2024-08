Borrell critica el pacte PSC-ERC perquè "assumeix" el relat del 'procés' i condueix a un model "confederal"

Emmarca el contingent català en els canvis estructurals que es fan segons les conjuntures electorals: "Ha estat així amb uns i amb altres"



MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, el socialista Josep Borrell, ha criticat que el pacte entre PSC i Esquerra Republicana per a un finançament singular de Catalunya "assumeix" el relat del procés independentista i va cap a un "model més confederal que federal".

"Amb aquest acord s'assumeix 'post mortem' el relat del 'procés' i un canvi de paradigma en el sistema de finançament", ha sostingut en una entrevista aquest dilluns amb 'El País', recollida per Europa Press.

Borrell ha esmentat que l'acord, que va servir perquè els republicans investissin al socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat, també diu que s'imposa a Catalunya una solidaritat excessiva que limita injustament les seves polítiques públiques i la seva capacitat de creixement.

Però aquest argument és, "dit de forma menys estrident, la tesi de l''espoli fiscal' que tant va pregonar Junqueras", el líder d'ERC durant el 'procés'. "I que jo he intentat contrarestar", ha reivindicat.

CATALUNYA NO ESTÀ INFRAFINANÇADA

En ser preguntat si considera que Catalunya està infrafinançada, el també exministre ha assegurat que, segons l'última liquidació, "no hi ha" infrafinançament "en relació a les altres autonomies".

"Catalunya rep proporcionalment a la seva població i aporta en funció del seu PIB. En els últims 20 anys ha estat entorn de la mitjana; avui està en el 101%. Murcia, Andalusia, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa estan pitjor. Però el sistema és millorable, necessita una millor anivellació", ha exposat.

Sobre que el Govern central i el nou Govern català afirmin que el pacte és un salt federal, Borrell ha opinat que "és un salt cap a la sobirania fiscal de Catalunya". "Seguim fent canvis estructurals del model d'Estat en funció de les conjuntures electorals. Ha estat així amb uns i amb uns altres. El propi dels sistemes federals és tenir impostos federals. Com l'IRPF als Estats Units", ha postil·lat.

En comparació dels sistemes d'altres països com Alemanya, on hi ha una agència tributària a cada estat, el dirigent europeu ha precisat que així és, però que "no es queden amb la recaptació", sinó que "la ingressen en la caixa federal i des d'aquí es redistribueix".

"Tant a Europa com als Estats Units, el federalisme és un procés d'integració: federal implica reconèixer allò diferent però, sobretot, reforçar allò comú. No hi ha federació sense que el poder federal no sigui el titular d'una part important dels ingressos públics", ha matisat.

IMPORTANT CANVI ESTRUCTURAL

Respecte a que la quantia de la solidaritat la decideixin PSC i PSOE, Borrell ha expressat que "el problema no és només quantitatiu: és conceptual i operatiu", afegint que ell va ser durant molts anys secretari d'Estat d'Hisenda i sap "la importància de tenir la clau de la caixa".

Per a l'exministre, que una comunitat com Catalunya, amb un 20% del PIB, entri en el sistema de concert representa un "important canvi estructural" i creu que el nou sistema produirà un resultat diferent, encara que ara com ara no veu possible avaluar les conseqüències sobre la distribució de recursos entre l'Estat i les autonomies.

"Dependrà de quant exigeixi la Generalitat reduir el seu suposat dèficit fiscal i de quants recursos addicionals es posin damunt la taula per millorar el finançament de les altres comunitats. Per mi, aquest model és més confederal que federal", ha considerat.

ELS INDULTS I L'AMNISTIA, EFECTE "MOLT POSITIU"

Borrell ha afirmat que els indults a líders del 'procés' i la posterior Llei d'Amnistia han tingut un "efecte pacificador molt positiu a Catalunya".

Això sí, el cap de la diplomàcia comunitària no creu que una part important dels catalans "vulguin tornar a seguir als flautistes d'Hamelin que els van assegurar que la Unió Europea reconeixeria una independència unilateral".