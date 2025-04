Borrell aposta per gravar les empreses tecnològiques americanes en resposta als aranzels de Trump

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Cidob, Josep Borrell, creu que la Unió Europea hauria d'"atacar fiscalment" els productors de serveis nord-americans, entre els quals les empreses tecnològiques, en resposta als aranzels del 20% a Europa anunciats aquest dimecres pel president dels Estats Units, Donald Trump.

"Aquestes empreses treballen amb costos marginals pràcticament zero. Tu envies un tuit de més o de menys, ells no augmenten els seus costos per això. Per tant, és el típic exemple en què tu pots posar impostos sense que tinguis repercussions directes en els preus. Això els faria més mal que posar un impost a la importació d'un producte americà que al final acabi pagant el consumidor d'Amèrica", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ha explicat que l'estratègia de Trump consisteix a compensar una baixada d'impostos interns al país --promesa en campanya electoral-- amb els beneficis dels aranzels a la importació, amb uns càlculs de 700.000 milions d'euros.

Considera que l'anunci d'aranzels de Trump és un missatge adreçat a la seva gent de la manera "més demagògica possible falsejant les dades" i destruint l'ordre comercial mundial.

"Això és disparar-se un tret al peu perquè si tu poses una taxa als productes importats, també apuges els preus interns i també importes la inflació. Si tots ens posem a importar la inflació de l'altre, al final això també va contra el nostre interès", ha afegit.