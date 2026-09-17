Borrell alerta de la "normalització de la polarització" i demana tenir en compte la cohesió social

Presenta l'Anuari del Cidob que aborda de manera transversal "el setge a la democràcia"
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Cidob i ex alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha alertat que s'està produint una "normalització de la polarització", i ha demanat tenir en compte la cohesió social a l'hora de defensar les democràcies.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en la presentació de l'Anuari Internacional del Cidob 2026, titulat 'El setge a la democràcia', en la qual ha participat telemàticament el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, i presencialment el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
Borrell ha alertat que "ara l'autoritarisme, la contrademocracia, l'anomenada 'il·lustració fosca', no ve de fora, no arriba mitjançant un cop d'estat, no porta una guerra civil", sinó que apareix de manera gradual i soterrada des de dins dels sistemes democràtics.
Ha assegurat que això pot afeblir el parlamentarisme i reduir a poc a poc el pluralisme polític, i ha afegit que aquesta evolució és més preocupant que mai perquè "els autòcrates aprenen els uns dels altres, s'ajuden, es recolzen, i així es fan més forts".
SETGE A LA DEMOCRÀCIA
Borrell ha explicat que, per primera vegada, l'anuari del Cidob parla de forma monogràfica d'un únic tema transversal, que és el setge a la democràcia i els grans desafiaments que té la democràcia.
Ha sostingut que la reculada democràtica al món és igual de nord a sud i obliga a preguntar-se com de sòlides són les institucions i quina capacitat tenen les democràcies per respondre a les demandes de les ciutadanies, després del que ha apuntat que aquest tipus de preguntes s'hauran de respondre en diferents cites electorals en els propers mesos a Estats Units, Brasil, Israel, França i Espanya.
Ha posat el focus en com el discurs antiimmigració s'ha convertit en "el brou de cultiu més fort de l'extrema dreta", ja que considera que té rèdits electorals sobretot allí on hi ha una major percepció d'abandó, de desigualtat i d'injustícia social.
Per això, ha cridat a parar esment en la cohesió social i a reduir les desigualtats perquè l'alternativa a la democràcia no sigui més atractiva, i ha situat reptes com recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions, lluitar contra les desigualtats i garantir que els avanços tecnològics estiguin sotmesos a controls democràtics.