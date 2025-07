Borrell alerta de la "manca de credibilitat" dels europeus per la posició de la UE a Gaza

Creu que "ja no es pot considerar els Estats Units com el líder del món lliure"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Cidob i ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha alertat aquest dimecres de la "manca de credibilitat" dels europeus com un dels principals punts febles de la UE per la posició que ha mantingut durant la guerra a Gaza.

Ho ha dit durant la seva participació en el programa Agora Jacques Delors 2025 a Barcelona, en què ha assegurat que "ningú no escoltarà cap líder europeu que demani respecte als drets humans" perquè la UE no només no ha dit res sobre el que passa a Palestina, sinó que ha donat suport a la massacre sense condicions, en les seves paraules.

"La gent et preguntarà: Què han fet respecte a la gran massacre de civils a Gaza?. No només no n'han dit res, sinó que hi han donat suport sense condicions. Hi ha una manca total de credibilitat. Cada vegada que hem treballat i parlat amb líders mundials, és evident que, per ells, ja no podem predicar", ha sostingut.

PREMI NOBEL PER A TRUMP

Sobre la proposta del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, de proposar el president dels Estats Units, Donald Trump, per al premi Nobel de la Pau, ha considerat "increïble veure un criminal de guerra" proposant la persona que, textualment, li proporciona armes per continuar matant gent.

Ha assegurat que la meitat de les armes que fa servir Israel les proporcionen els Estats Units, però ha lamentat que l'altra meitat siguin dels europeus: "Estem contribuint a la neteja ètnica més gran des de la Segona Guerra Mundial. I després aquest criminal de guerra proposa els altres per al Premi Nobel de la Pau", ha criticat.

OTAN

Sobre l'OTAN, Borrell ha considerat que avui dia és una "aliança més feble" perquè s'ha de basar en la credibilitat i en que tots els socis creguin que els altres els defensaran si són atacats, cosa que, segons creu, no és tan segur ara.

Per això, ha demanat als europeus preservar la interoperabilitat dels seus exèrcits, ja que "ja no es pot continuar considerant els Estats Units el líder del món lliure".

"Puc dir-ho perquè no tinc cap responsabilitat. Si la tingués, seria més acurat amb el que dic. Però quan els Estats Units voten al Consell de Seguretat conjuntament amb la Xina i Rússia i afirmen que Rússia no és l'agressor d'Ucraïna, sinó que és Ucraïna qui ha agredit Rússia, se situa a l'altre costat de la moneda", ha valorat.

POLS MUNDIALS

Borrell ha sostingut que l'ordre internacional ja no s'articula a partir dels pols clàssics, i ha afirmat que "Occident ja no existeix a causa de la gran separació entre Europa i els Estats Units després de la presidència de Trump", que era esperable que representés una convulsió en el panorama internacional, però no tan gran com ho està sent.

A més a més, ha sostingut que s'està duent a terme al món un procés de desoccidentalització, en les seves paraules, i ha dit que el món ja no està en mans dels europeus: "Vam fer història. Nosaltres, els europeus, i els espanyols en particular, vam fer història. Doncs bé, avui ja no som nosaltres els qui fem història. La història l'escriuen uns altres".