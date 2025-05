Borrell afirma que substituir els EUA a l'OTAN costaria 250.000 milions d'euros

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Cidob i ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha assegurat que substituir els Estats Units (EUA) a l'OTAN suposaria un augment de la despesa en defensa de 250.000 milions d'euros.

Ho ha dit aquest dilluns en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya.

"Car, possible, necessari. No es farà demà però millor començar-ho avui", ha afirmat Borrell, que ha detallat que per substituir el desplegament territorial militar dels EUA caldria equipar 50 brigades i desplegar 100.000 homes, tot i que ha afegit que aquesta xifra podria ser el doble a causa de la fragmentació dels exèrcits europeus.