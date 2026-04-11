Borrell afirma que si la UE comparteix exèrcit donarà "un gran pas endavant en integració política"

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Cidob i ex alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borell, ha afirmat aquest dissabte que si la Unió Europea (UE) crea un exèrcit comú donarà "un gran pas endavant en integració política", i ha afegit que aquest és el moment per incrementar aquesta integració.
Així s'ha expressat en l'obertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organitzada pel Cidob al Palau de Pedralbes de Barcelona, juntament amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i que clausurarà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director del Cidob, Pol Morillas.
Borrell s'ha referit així a la possibilitat d'un exèrcit europeu després que aquest divendres el president del Govern, Pedro Sánchez, afirmés que Espanya està preparada per avançar cap a un exèrcit comú en la unió, alguna cosa que, ha apuntat Borrell, té molt suport per part de l'opinió pública a la UE, encara que aquesta no és la posició dels líders dels estats perquè "saben que l'exèrcit és l'últim recurs de sobirania".
"És la defensa la força motriu com ho va ser la moneda, l'euro fa 20 anys, o fa més de 20 anys? Aquesta és la pregunta", ha expressat sobre la integració europea.
ESTATS UNITS
Sobre la posició geopolítica d'Estats Units i l'administració del president, Donald Trump, ha sostingut que l'OTAN "ha patit un debilitament intern sense precedents a causa de l'agressivitat del president Trump pel que fa a alguns dels seus aliats".
En aquest sentit, ha fet referència a la guerra a Iran i Orient Mitjà i ha recordat que no és el primer conflicte en el qual alguns països europeus rebutgen una ofensiva nordamericana a l'estranger, com la invasió de l'Iraq el 2003, i ha afegit que l'actual posició de Trump obliga als europeus a pensar sobre la seva pròpia defensa.
"Hem estat vivint durant molt temps sota el paraigües americà. I alguns de nosaltres, a alguns europeus, ens agradaria molt seguir vivint sota el paraigües americà. Sempre que el paraigües estigui obert", ha sostingut.
DESAFIAMENT "EXISTENCIAL"
En aquest sentit, ha assegurat que Europa té per davant un desafiament que no és nomès tècnic o financer sinó que és "existencial, polític i cultural", per la qual cosa, assenyala, Europa no es pot permetre romandre vulnerable o excessivament depenent.
Ha dit que aquest canvi respecte a les relacions transatlàntiques suposa un "canvi radical" en el paisatge polític i ha afegit que, actualment, hi ha seriosos dubtes sobre la credibilitat de l'OTAN.