Borrell afirma que actualment la història europea "l'escriuen Putin, Trump i Xi Jinping"

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
Preveu "en el millor dels casos" una situació de guerra congelada a Ucraïna
BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exalto representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat i president del CiDOB (Barcelona Centre for International Affairs), Josep Borrell, ha alertat que en el moment actual la història europea "l'escriuen Putin, Trump i Xi Jinping", en referència als presidents de Rússia, Estats Units i Xina.
"Europa mai ha tingut punts enemics, ni fora ni dins. Miri, els europeus havíem estat els grans artífexs de la història, però al món d'avui la història la marquen uns altres", ha assegurat en una entrevista concedida al 'Diari Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Segons Borrell ens trobem davant de la fi d'una època i "hi ha molta gent a Europa que es resisteix a acceptar que hi ha un divorci amb Estats Units", encara que assegura que la Unió Europea (UE) i Estats Units ja no comparteixen els mateixos valors.
En aquest context, ha defensat que Europa ha d'intentar estar "més unida i ser més coherent", malgrat que creu que amb els 27 països actuals que formen la unió no pot haver-hi molta major unitat i advoca per pensar un altre model amb aquells que, afirma, veritablement vulguin apostar per la UE, un grup federal que posi en comú fiscalitat, política exterior i defensa.
UCRAÏNA
Sobre el conflicte a Ucraïna creu que el president d'Estats Units, Donald Trump, vol una "solució ràpida", mentre que considera que Putin no té cap pressa i que la jugada li va sortir malament, ja que buscava una ofensiva ràpida.
"Continuarà, i li és igual el que li digui Trump, perquè no té molts al·licients per detenir la guerra. Per tant, en el millor dels casos crec que tindrem una solució a la coreana, és a dir, un escenari similar al de Corea, de guerra congelada: no hi ha pau, però tampoc hi ha guerra", ha explicat.