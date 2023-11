Borrell admet preocupació per l'amnistia: "Els qui coneixen la meva trajectòria es poden imaginar què penso"

BRUSSEL·LES, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha admès aquest dilluns "preocupació" respecte als acords assolits pel PSOE amb Junts i ERC per a una llei d'amnistia que faciliti la reelecció de Pedro Sánchez com a president del Govern central.

"Aquí i ara no és el moment, però tots els que em coneixen i saben la meva trajectòria es poden imaginar què penso", ha assegurat en unes declaracions a Brussel·les després de la reunió de ministres d'Exteriors de la UE.

L'exministre espanyol ha afirmat que encara no coneix els detalls de la llei d'amnistia, però ha reconegut que els acords amb ERC i Junts "provoquen alguna o bastantes preocupacions". "És un tema complex i difícil sobre el qual en el seu moment, no ara, m'expressaré", ha indicat.

El PSOE registrarà imminentment la llei que abastaria els dirigents del procés, els 12 membres dels CDR processats per un delicte de pertinença a organització terrorista i els 10 encausats pels aldarulls presumptament promoguts per Tsunami Democrátic.

Mentre va ser titular d'Exteriors, Borrell es va dedicar a desmuntar en diferents fòrums i visites internacionals els arguments dels independentistes, els quals va acusar de "mentir durant anys" i de presentar-se com a víctimes.

Va insistir que la separació de Catalunya tindria "costos molt elevats a curt termini" i va ser crític amb la idea d'un mediador entre el Govern central i els independentistes, en apuntar que només pretenia internacionalitzar el conflicte i fer paral·lelismes amb Kosovo o Bòsnia.